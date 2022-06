Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pärchen auf Diebestour - Ladendiebe gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, An der Vorburg

189.03.2022, 18.00 Uhr

Die Polizei in Wolfsburg sucht Hinweise zu zwei Personen, die am 19. März 2022 in einem Shopping Center in der Straße An der Vorburg eine Einkaufstasche entwendet haben.

Die beiden Personen waren an dem Samstagabend in dem Center unterwegs, als sie gegen 18.00 Uhr in einem dortigen Store eine kurzfristig unbeaufsichtigte Einkaufstüte entwendeten.

Die Einkaufstüte gehörte einem 16 Jahre alten Kunden, der zusammen mit seinem Vater dort shoppen war. Besonders ärgerlich, dass sich neben diversen Bekleidungsstücken auch das Mobiltelefon des 16-Jährigen in der Einkaufstüte befand.

Die Tasche wurde kurz auf dem Boden des Stores abgestellt und die beiden Unbekannten nutzen die Gelegenheit zum Diebstahl.

Der angerichtete Schaden beläuft sich im vierstelligen Bereich.

Eine Überwachungskamera hat das Pärchen bei der Begehung der Tat videografiert und ein Richter am Amtsgericht in Braunschweig hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Demnach hat die weibliche Täterin blonde Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden sind. Sie ist mit einem oliv-grünen Parker mit dunklem Fellkragen, beige-farbener Hose und hellen Sportschuhen bekleidet.

Ihr Partner hat dunkle Haare und ist mit einer blauen Jacke, einem rotkarierten Hemd, schwarzer Hose und dunklen Schuhen bekleidet.

Beide Täter tragen zum Tatzeitpunkt eine FFP2 Maske vor dem Gesicht.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden Unbekannten. Zuständig ist das 2. Fachkommissariat in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

