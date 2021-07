Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin weicht aus und stürzt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Donnerstag in Ahaus bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 59-jähriger Ahauser war gegen 13.10 Uhr mit Arbeiten auf der Kivitstegge beschäftigt und trat dabei rückwärts auf die Fahrbahn der Kreisverkehres Kivitstegge / Kusenhook. Die 48-Jährige durchfuhr zu diesem Zeitpunkt den Kreisverkehr. Die Ahauserin wich aus, stieß gegen eine Aufpflasterung und stürzte. Die Verletzte begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell