POL-BOR: Bahnhof Reken - Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Bocholt (ots) - Einbrecher haben in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt die Eingangstür zu Geschäftsräumen aufgehebelt. Die Täter gelangten dadurch zwar in einen Vorraum, entfernten sich jedoch augenscheinlich wieder. Der Tatort befindet sich im Einkaufszentrum Shopping Arkaden am Berliner Platz. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Kriminalkommissariat in Bocholt in Verbindung setzen. ...

