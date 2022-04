Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Raubüberfall auf Verbrauchermarkt

Heek (ots)

Am Abend des 28.04.2022 gegen 20:40 Uhr kam es zu einem Raubüberfall auf einen Verbrauchermarkt am Gleisweg 1 in Heek. Während zwei Täter bewaffnet den Verbrauchermarkt betraten, wartete ein dritter im Fahrzeug. Beschreibung der Personen im Markt: beide hatten mit medizinischer Maske ihr Gesicht verdeckt 20-25 Jahre dunkel gekleidet beide dunkelblonde Haare

Wer kann Hinweise zu den Personen abgeben?

Nach der Tatausführung flüchteten die Täter in einem schwarzen VW Tiguan mit bislang unbekannten Kennzeichen.

Wer kann Hinweise zum Fahrzeug geben bzw. hat jemand einen Kennzeichenwechsel beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeileitstelle in Borken 02861/9004200 oder zu den Bürodienstzeiten über die Vermittlung 02861/9000 an das Kriminalkommissariat 11 in Borken. Hinweise können auch im online-Portal www.polizei.nrw.de (Internetwache) abgegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell