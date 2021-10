Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schlag gegen international agierende Online-Anlagebetrüger - Internationaler Einsatz zur Bekämpfung von Cyberkriminalität im Finanzwesen

Rostock/Braunschweig (ots)

Am 06.10.2021 haben Ermittler des FK Cybercrime der ZKI Braunschweig und des FK Wirtschaftskriminalität/Cybercrime der KPI Rostock gemeinsam mit verschiedenen ausländischen Spezialkräften im Auftrag der Staatsanwaltschaften Göttingen und Rostock - jeweils Zentralstellen Internet und Computerkriminalität (Cybercrime) - in Zusammenarbeit mit Eurojust und Europol mehrere Objekte in vier Ländern (Bulgarien, Niederlande, Ukraine und Zypern) wegen des Verdachtes des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges durchsucht sowie diverse Zeugen vernommen. Zudem wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

An den Einsatzmaßnahmen am vergangenen Mittwoch waren insgesamt über 100 Einsatzkräfte aus den betroffenen Ländern beteiligt. Bei den Durchsuchungen konnten zahlreiche Computer, Laptops, Handys und weitere Speichermedien, Daten und Unterlagen beschlagnahmt werden. Ferner wurden zahlreiche Konten der Beschuldigten eingefroren. Zudem ist es gelungen, zeitgleich mehrere vermeintliche Handelsplattformen im Internet zu sperren und einige hundert Server zu beschlagnahmen, um damit weitere Schäden bei den gutgläubigen Opfern in ganz Europa zu verhindern.

Die Staatsanwaltschaften Göttingen und Rostock führen seit fast zwei Jahren gemeinsam mit den Ermittlern der ZKI Braunschweig und der KPI Rostock zwei Ermittlungsverfahren gegen mehrere Beschuldigte. Den Beschuldigten wird zur Last gelegt, über verschiedene Internetplattformen vermeintliche Geschäfte mit Finanztransaktionen im Bereich sogenannter Differenzkontrakte (CFD = Contract for Difference) angeboten zu haben. Dabei konnte allein in Deutschland - zum jetzigen Zeitpunkt - ein Vermögensschaden von etwa 15 Mio. Euro nachgewiesen werden. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der durch die Tätergruppierung verursachte Gesamtschaden jedoch auf mindestens 500 Mio. Euro belaufen.

Nähere Informationen werden am 11.10.2021 um 11.00 Uhr in einer gemeinsamen Pressekonferenz auf dem Gelände der

Polizeidirektion Braunschweig,

Friedrich-Voigtländer-Straße 41, 38104 Braunschweig, Raum K 3, sowie per Livestreaming im Internet

bekannt gegeben.

Die Anmeldung zur Pressekonferenz erfolgt über die Pressestellen der Polizeidirektion Braunschweig sowie des Polizeipräsidiums Rostock.

Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen kann unter Anwendung der 3-G-Regel nur eine begrenzte Personenanzahl zugelassen werden.

Für die Teilnahme an der Konferenz im Internet werden - nach Anmeldung und Akkreditierung bei den o.g. Pressestellen- auf Wunsch die erforderlichen Zugangsdaten zugesandt.

Anmeldungen werden bis Montag, 11.10.2021 um 09.30 Uhr unter

Pressestelle der Polizeidirektion Braunschweig Tel.: (0531) 476-1004 oder (0531) 476-1042 oder per Mail unter

pressestelle@pd-bs.polizei.niedersachsen.de

sowie unter

Pressestelle des Polizeipräsidiums Rostock Tel.: (038208) 888-2041 oder (038208) 888-2040 oder per Mail unter

pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

entgegengenommen.

Die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben.

Es wird darum gebeten, von inhaltlichen Nachfragen vor der Pressekonferenz am 11.10.2021 um 11:00 Uhr abzusehen.

