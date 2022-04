Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geld und Papiere aus Auto gestohlen

Bocholt (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt in einen Firmenwagen eingedrungen. Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen Papiere, Kaugummis und Geldmünzen, die im Fahrzeug gelegen hatten. Das Fahrzeug hatte auf einer Zufahrt an der Raesfeldstraße gestanden. Wie die Diebe ins Innere gelangten, ist noch ungeklärt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell