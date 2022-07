POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen

Goslar (ots) - Vienenburg - Steinweg / Schwimmbad: Ein bislang unbekannter Täter beschmiert in der Nacht zum 06.07.2022 die Motorhaube eines abgestellten Transporters mit Farbe. Hinweise bitte an die Polizei Vienenburg unter 05324-787490. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Goslar Polizeikommissariat Bad Harzburg Telefon: 05322-91 ...

