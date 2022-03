Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter versucht Kind Rucksack zu entwenden; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 15:40 Uhr liefen zwei Kinder die Ziegelstraße in Richtung Ringstraße entlang, als in Höhe der Hausnummer 30 ein bislang unbekannter Mann versuchte, einem der Kinder den mitgeführten Rucksack zu entwenden. Als das Kind den Rucksack daraufhin festhielt und damit drohte, die Polizei zu verständigen, ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Rosenweg.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 170 bis 180 cm groß, schlanke Statur, dunkler Hautton, kurzes schwarzes Haar, Oberlippenbart, langes orangefarbenes Oberteil, blaue Jeans. Er soll zudem mit einem grünen Fahrrad unterwegs gewesen sein und eine Ikea-Tasche über seiner Schulter getragen haben.

Der Polizeiposten Walldorf hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann und dessen weiterer Fluchtrichtung geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 06227 8419990 zu melden.

