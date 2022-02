Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Täter erbeuten Bargeld

Xanten (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (11.02.) zwischen 07.30 Uhr und 12.00 Uhr in die Wohnung einer Familie an der Heinrich-Lensing-Straße eingedrungen. Alle Familienmitglieder waren vormittags außer Haus.

Als die Frau mittags zurück in die Wohnung kam, stellte sie fest, dass alle Räume durchsucht waren. Die Täter haben Schränke in der Wohnung ausgeräumt und Bargeld aus dem Schlafzimmer mitgenommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

