Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Einbrüche in Gartenlauben

Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Kamp-Lintfort (ots)

Die Polizei in Kamp-Lintfort bittet Gartenlaubenbesitzer, sich ihre Laube in der Schrebergartenanlage an der Nimmendohrstraße anzusehen.

Dort kam es am Wochenende zu mindestens sechs Aufbrüchen, bei denen überwiegend Werkzeuge gestohlen wurden.

Die Täter sind hierbei in die Lauben und in Geräteschuppen eingebrochen.

Was sie genau alles stahlen, steht derzeit nicht fest.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell