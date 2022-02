Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Holtwicker Straße/ Radfahrer bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Schwer verletzt wurde ein 45-jähriger Radfahrer aus Rosendahl am Mittwoch (09.02.22). Gegen 17.20 Uhr wollte eine 56-jährige Autofahrerin aus Gescher nach links von einer Grundstückseinfahrt auf die Holtwickerstraße in Fahrtrichtung Holtwick abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrradfahrer. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus.

