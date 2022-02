Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Gerlever Weg/Grafittischmierereien am Piusgymnasium

Coesfeld (ots)

Mit mehreren Grafittis beschmierten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (9.2.) Wände des Schulgebäudes am Gerlever Weg. Weiterhin kokelten sie eine Regenbogenfahne an. Die Schmierereien mit schwarzer Farbe wurden aufgesprüht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

