POL-COE: Dülmen, Halterner Straße/ Autofahrt endet auf Wache

Den Konsum diverser Drogen zeigte am Dienstagabend (08.02.22) der Drogenvortest eines 21-jährigen Dülmeners an. Gegen 19.30 Uhr kontrollierten Polizisten den Autofahrer an der Halterner Straße. Der Test war positiv auf Cannabis, Amphetamine und Methamphetamine. Auf der Wache in Dülmen entnahm eine Ärztin dem Dülmener eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

