POL-COE: Coesfeld, Bahnweg/Glasscheibe besprüht

Eine unbekannte Person hat am Dienstag (08.02.22) die Glasscheibe eines Wartehäuschens am Bahnhof in Coesfeld mit Farbe besprüht. Gegen 14.30 Uhr beobachtete eine Zeugin das. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

