Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße

Auto im Kanal

Coesfeld (ots)

Rettungskräfte waren am Mittwochmorgen (09.02.22) am Dortmund-Ems-Kanal in Lüdinghausen im Einsatz. Gemeldet hatten Verkehrsteilnehmer eine verdächtige Person, die auf der Seppenrader Straße auf sich aufmerksam machte. Beim Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass der 21-jährige Lüdinghauser zuvor aus einem Auto geklettert war, dass aus bislang ungeklärten Gründen ins Wasser geraten war. Nach eigenen Angaben hatte sich der Heranwachsende in dem Auto am Ufer des Kanals aufgehalten. Dort sei er eingeschlafen und aufgewacht, als das Auto ins Wasser fiel. Glücklicherweise konnte er sich aus dem Auto befreien. Unterkühlt, aber ansonsten unverletzt, brachte ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, weil er weiterhin angegeben hatte, dass er zuvor im Auto gekifft hätte.

Zur Unterstützung forderte die Polizei die Wasserschutzpolizei und die Feuerwehr an. Diese kam mit einem Taucher, um das Auto aufzufinden und zu prüfen, ob sich möglicherweise noch weitere Personen im Auto befanden. Auch konnte das Auto mit einem Kranwagen der Feuerwehr geborgen werden.

Neben der Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Btm-Einfluss erwarten Fahrer nun noch ein Verfahren wegen Gewässerverunreinigung. Weiterhin werden steuerrechtliche Verstöße des Fahrzeughalters geprüft.

