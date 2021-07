Polizei Köln

POL-K: 210701-2-K Radfahrerin von BMW einer 51-Jährigen erfasst und schwer verletzt

Köln (ots)

Bei der Ausfahrt aus einer Tiefgarage auf der Voigtelstraße im Stadtteil Braunsfeld hat die Fahrerin eines BMW (51) am Mittwochnachmittag (30. Juni) eine 42-jährige Radfahrerin erfasst. Diese war auf der für den Radverkehr in beide Fahrtrichtungen freigegebenen Einbahnstraße in Richtung Friedrich-Schmidt-Straße unterwegs. Die Radfahrerin kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. (mw/de)

