POL-WE: Tür hält Einbruchsversuchen stand + Autoscheibe eingeschlagen + Stromkabel gestohlen + Polizei ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr und Unfallflucht

Zeugen gesucht

Friedberg (ots)

Bad Vilbel - Tür hält Einbruchsversuchen stand

Irgendwann, vor Dienstag (28.09.2021), 19:30 Uhr machten sich Unbekannte an der Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße zu schaffen. Die Diebe versuchten offensichtlich mit einem Schraubenzieher die Tür aufzubrechen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand. Die Einbrecher flüchteten unerkannt. Der Schaden an der Eingangstür beläuft sich auf 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Bad Nauheim-Nieder-Mörlen: Autoscheibe eingeschlagen

Zwischen 16:30 Uhr am Sonntag (26.09.2021) und 07:00 Uhr am Montag (27.09.2021) schlugen Unbekannte das Dreiecksfenster an der A-Säule der Fahrerseite eines Mercedes ein. Der graue Viano parkte in der Adalbert-Stifter-Straße. Der Schaden wird mit 250 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010.

Echzell-Bingenheim: Stromkabel gestohlen

Ein rund 15 Meter langes Stromkabel stahlen unbekannte Diebe zwischen Sonntag (26.09.2021) und Montag (27.09.2021). Die Unbekannten schnitten offenbar den Maschendrahtzaun des Grundstücks der Privatschule Lucius auf, gelangten auf das Gelände im Echzeller Weg und stahlen das schwarze Kabel. Der Schaden wird mit 600 Euro beziffert. Die Friedberger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 21:00 Uhr und 15:00 Uhr im Bereich der Schule aufgefallen? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010.

Karben: Polizei ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr und Unfallflucht / Zeugen gesucht

Am vergangenen Freitag (24.09.2021) kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Vorfall auf der Bundesstraße 3 zwischen Bad Vilbel und Karben. Ein weißer Opel Viaro fuhr auf der Bundesstraße aus Richtung Bad Vilbel kommend in Fahrtrichtung Karben. An der Kreuzung zur Landesstraße 3351 beabsichtigte er nach rechts abzubiegen und wechselte dazu auf die Rechtsabbiegerspur. Ein grauer Mercedes Vito fuhr ebenfalls auf der Rechtsabbiegerspur in gleicher Richtung. Der Fahrer des Vitos musste offenbar stark abbremsen und auf den Grünstreifen ausweichen. Dabei kam es offensichtlich zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel beider Fahrzeuge. Ob der Opel-Fahrer die Fahrspur wechselte und den dahinterfahrenden Mercedes-Fahrer zum Abbremsen nötigte ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei in Bad Vilbel sucht Zeugen des Vorfalls: Wer hat die Situation mitbekommen? Wer kann Angaben zum Fahrverhalten des Opel- bzw. Mercedesfahrers machen? Wer hat die Berührung der beiden Außenspiegel mitbekommen? Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

