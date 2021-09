Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: BMW driftet im Kreisverkehr - Polizei ermittelt + Diebe stehlen Lamborghini - Kripo bittet um Hinweise + Elektrokabel gestohlen + Renault demoliert + E-Scooter entwendet + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 27.09.2021

Bad Vilbel: BMW driftet im Kreisverkehr - Polizei ermittelt

Nachdem am vergangenen Samstagnachmittag (25.09.2021) der Fahrer eines roten BMW in der Bad Vilbeler Innenstadt durch waghalsige Fahrmanöver auffiel, ermittelt nun die Polizei, u.a. wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Kurz nach 16 Uhr driftete der Hecktriebler mit qualmenden Reifen - entgegen der Fahrtrichtung - im Kreisverkehr Kasseler Straße - Friedberger Straße. Weitere Fahrzeuge blockierten dabei zeitweise Teile der Straße, wodurch andere Verkehrsteilnehmer genötigt wurden, stehenzubleiben.

Die Ermittler bitten mögliche weitere Zeugen des Geschehens, sich telefonisch bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden, Tel. 06101/5460-0. Die Beamten fragen:

Wer ist durch die Aktion gefährdet worden?

Ist jemand verletzt worden oder hat einen Schaden erlitten?

Wer kann Angaben zu den Fahrzeugen machen, die den Verkehr blockierten?

Kam es zu weiteren relevanten Vorfällen?

Vorübergehend kursierten bereits Videoaufzeichnungen der gefährlichen Aktion in den sozialen Medien. Diese liegen der Polizei bereits vor. Sollten weitere Aufnahmen gefertigt worden sein, bitten die Ordnungshüter darum, diese ebenfalls zur Verfügung zu stellen.

Bad Nauheim: Diebe stehlen Lamborghini - Kripo bittet um Hinweise

Autodiebe haben in der Nacht auf Samstag in Bad Nauheim zugeschlagen und einen hochpreisigen SUV eines italienischen Sportwagenherstellers gestohlen. Zuvor waren die Straftäter gegen 0.30 Uhr in ein Einfamilienhaus eingestiegen und so unter anderem an einen Fahrzeugschlüssel gelangt.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei in Friedberg und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Die Ermittler fragen: Wer hat zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Westen Bad Nauheims bemerkt? Konnten die Taten beobachtet werden? Wem ist der Wagen nach dem Diebstahl im Stadtgebiet begegnet? Wer kann anderweitige Angaben zum Verbleib des mehrere Hunderttausend Euro teuren PKW machen?

Echzell: Elektrokabel gestohlen

Am Forsthaus sind am vergangenen Wochenende mehrere Elektrokabel von einem Schulgelände gestohlen worden. Zwischen Freitagabend (18 Uhr) und Sonntagabend (18.45 Uhr) hatten Diebe sich unberechtigt auf das Gelände begeben und diverse Stromleitungen von den dort aufgestellten Containern mitgenommen, Wert: etwa 1 000 Euro. Zuvor war dazu der Hauptverteilerkasten aufgehebelt worden. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise, Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Renault demoliert

Zwischen Freitag (18 Uhr) und Sonntag (18.30 Uhr) demolierte ein Unbekannter einen in der Danziger Straße parkenden, silbernen Renault. Der an linker Fahrzeugseite sowie Motorhaube entstandene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1 500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06101/5460-0 bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden.

Bad Nauheim: E-Scooter entwendet

Indem er kurzerhand das gesamte Straßenschild aus der Verankerung hob, an welchem der Eigentümer seinen E-Scooter angekettet hatte, entwendete ein Dieb am Samstagabend zwischen 20.40 Uhr und 22 Uhr das Elektrokleinstfahrzeug der Marke "Nine-Bot" im Wert mehrerer Hundert Euro. An diesem war das Versicherungskennzeichen "240-DCS" angebracht gewesen. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Nidda: Gartenhütten aufgebrochen

In der Verlängerung der Straße "Lindenbaum" (Ortsteil Geiß-Nidda) sind in der Nacht zu Sonntag mehrere Gartenhütten aufgebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter entwendeten neben Alkohol auch einen W-Lan-Router. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 1 000 Euro. Die Polizei in Büdingen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06042/96480.

Bad Nauheim: BMW zerkratzt

In der Bad Nauheimer Jahnstraße ist zwischen Freitag- und Samstagmorgen ein schwarzer BMW zerkratzt worden. Der sich über Fahrer- und Beifahrerseite erstreckende Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 2 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Tobias Kremp

Pressesprecher

