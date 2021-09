Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Verkehrsinsel überfahren - Polizei sucht weißen Sprinter + Diebstahl aus Kofferraum + Vermisstensuche erfolgreich

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 24.09.2021

+++

Altenstadt: Verkehrsinsel überfahren - Polizei sucht weißen Sprinter

Zeugen beobachten am Donnerstagabend (23.09.) gegen 18 Uhr, wie ein weißer Sprinter an der entlang der Straße "Beim Zehnmorgenfeld" fuhr und im Kreuzungsbereich mit der L3189 nach rechts von der Fahrbahn abkam und eine Verkehrsinsel überfuhr. Der LKW riss ein Verkehrszeichen aus dessen Verankerung, beschädigte ein anderes Schild und landete schließlich auf einer Wiese. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr das Fahrzeug anschließend davon.

Nun ermittelt die Polizei in Büdingen wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach einem weißen Sprinter ; vermutlich mit starken Frontbeschädigungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 06042/96480 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

+++

Bad Vilbel: Diebstahl aus Kofferraum

Aus dem Kofferraum eines am Marktplatz parkenden Cabrios entwendete ein Dieb am Donnerstagabend zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr eine hochwertige Tasche, in der sich neben verschiedenen Schlüsselbunden auch eine leere Aktentasche befand.

Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise unter Tel. 06101/5460-0.

+++

Bad Nauheim: Vermisstensuche erfolgreich

Am Donnerstagabend (23.09.2021) suchte die Polizei rund um Bad Nauheim nach einer vermissten 87-Jährigen, die gegen 18 Uhr letztmalig gesehen worden war. Im Rahmen der Maßnahmen kam es auch zum Einsatz von Suchhunden sowie eines Polizeihubschraubers. Kurz vor Mitternacht fand man die Dame, die offenbar einen Schwächeanfall erlitten hatte, schließlich im Bereich eines Gartengrundstückes. Rettungskräfte übernahmen die weitere Versorgung.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Vermisstensuche und bittet um Löschung etwaiger Berichterstattungen.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell