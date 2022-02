Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, B 235

23-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Am Mittwoch (09.02.), gegen 14.35 Uhr befuhr ein Autotransporter die B235 in Fahrtrichtung Senden. In Höhe der Bushaltestelle Messingweg musste er verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Die dahinter fahrenden PKW Führer bremsten ebenfalls bis zum Stillstand ab. Ein 51-jähriger Dülmener bemerkte dies zu spät und fuhr auf das letzte Auto auf. Dieses wurde in das Heck des vorderen Pkw geschoben und dieser in das Heck des Aufliegers des Sattelzuges geschoben. Ein aufgeladenes Neufahrzeug auf dem Auflieger des Autotransporters wurde dadurch ebenfalls beschädigt. Es entstand hoher Sachschaden.

Eine 23-jährige Selmerin wurde nach Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort mit dem RTW ins Krankenhaus transportiert.

Drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die B 235 für ca. 1,5 Stunden gesperrt.

