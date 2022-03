Mannheim-Neckarstadt (ots) - Unbekannte Täter brachen am frühen Mittwochmorgen in ein Lokal im Stadtteil Neckarstadt-Ost ein. Die Einbrecher hebelten gegen 4.45 Uhr zunächst den Hintereingang der Gaststätte in der Waldhofstraße auf und drangen in die Gasträume ein. Hier entwendeten sie einen Tresor mit Bargeld, einen Kühlschrank sowie die Geldkassetten aus ...

mehr