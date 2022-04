Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken auf dem Fahrrad

Gotha (ots)

Gestern, gegen 19.40 Uhr führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle mit einem 62-jährigen Fahrradfahrer in der Kindleber Straße durch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,0 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 62 Jahre alten Mann wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. In der Lindenauallee wurde heute Mittag, gegen 12.00 Uhr, bei einer Verkehrskontrolle ein 32-jähriger Fahrer eines BMW kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme wurde durch die Beamten angeordnet. Den Mann erwartet ein erhebliches Bußgeld sowie Fahrverbot. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell