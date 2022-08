Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunkener spricht Kinder an

Am Sonntag unterbanden Zeugen und die Polizei groben Unfug in Heidenheim.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten gegen 23.15 Uhr, dass ein 33-Jähriger zwei Kinder in der Degenhardstraße angesprochen hatte. Die Polizei ermittelte, dass der erheblich betrunkene 33-Jährige zunächst in Streit mit einem Freund geraten war. Danach sei er aggressiv und provozierend auf die Bewohner eines Hauses zugegangen. Diese verhielten sich jedoch abweisend, weshalb er die beiden Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren ansprach und sie überreden wollte, in der Nachbarschaft einen anderen Jungen hereinzulegen. Die Kinder gingen jedoch nicht mit dem 33-Jährigen mit, sondern liefen zu ihrem Haus. Der Betrunkene ging ihnen dabei nach. Ein Verwandter der Kinder griff dann beherzt ein und vertrieb den 33-Jährigen. Als vier Polizisten auf den Mann trafen und ihm eine Nacht in der Zelle in Aussicht stellten, sollte er sich nicht benehmen können, zog sich der Betrunkene augenblicklich in seine Wohnung zurück.

