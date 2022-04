Radolfzell (ots) - Zu zwei Fällen des Wohnungseinbruchsdiebstahls ist es am Sonntagmorgen in Radolfzell gekommen. Gegen 07:50 Uhr gelang eine unbekannte männliche Person in der Bismarckstraße in die im ersten Obergeschoss befindliche Wohnung einer 55-jährigen Geschädigten. Die Bewohnerin überraschte den Täter in der Wohnung und flüchtete sich im Anschluss zu ...

mehr