Polizei Dortmund

POL-DO: Randalierer festgenommen - Tatverdächtiger schlug mit Ziegelstein zu

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0203

Bei einer Auseinandersetzung gestern Morgen (17.2.) hat ein Tatverdächtiger einem Unbeteiligten einen Ziegelstein vor den Kopf geschlagen. Beamte konnten ihn festnehmen.

Ausgegangen war augenscheinlich eine durchzechte Nacht von drei Männern. Nach ersten Zeugenaussagen brachten zwei der Männer ihren Kompagnon gegen 5 Uhr zu seiner Wohnung in der Hamburger Straße. Gegen 6.15 Uhr kamen sie zurück und randalierten lautstark vor der Haustür, indem sie mehrfach mit einem Ziegelstein vor die Tür schlugen. So laut, dass ein weiterer Bewohner aus dem Haus, 37 Jahre aus Dortmund, durch das Fenster Kontakt mit den Randalierern aufnahm. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der 37-Jährige ging im weiteren Verlauf mit seiner Frau in das Treppenhaus und öffnete die Haustür. Daraufhin schlug einer der beiden Randalierer dem Dortmunder mit dem Ziegelstein auf den Kopf. Der andere Tatverdächtige soll dann die Frau des 37-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben.

Beide Täter flüchteten. Die alarmierten Beamten konnten einen Tatverdächtigen, 22 Jahre und wohnhaft in Dortmund, im Rahmen der Fahndung festnehmen. Es handelt sich dabei um den Täter, der mit dem Stein geschlagen haben soll.

Ein Rettungswagen brachte den 37-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Zum jetzigen Kenntnisstand ist er leicht verletzt. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen zweiten Täter dauern an.

Die Beamten brachten den 22-Jährigen in das Polizeigewahrsam. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell