POL-MA: Hockenheim/BAB 6: Rücklichter an Lastwagen entwendet - Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/BAB 6 (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der Tank- und Rastanlage Hockenheim-Ost (Fahrtrichtung Mannheim)an mindestens zwei Lastwagen die Rückleuchten.

Ein 30-jähriger Lastwagenfahrer stellte seinen Lastwagen am Dienstagabend gegen 16 Uhr auf dem Lkw-Parkplatz der Rastanlage ab, um seine Ruhezeit einzuhalten. Als er am nächsten Morgen gegen 6 Uhr sein Fahrzeug starten wollte, wurde im Display die Fehlermeldung angezeigt, dass das Rücklicht defekt sei. Bei einer Nachschau stellte er fest, dass die gesamten rückwärtigen Beleuchtungseinrichtungen abmontiert und die Kabel durchtrennt waren.

In gleicher Weise wurden an einem weiteren Lastwagen-Gespann, während der Fahrer in seinem Fahrzeug schlief, die komplette Rückbeleuchtung entwendet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227/35826-0 zu melden.

