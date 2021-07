Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wittlich, Sachbeschädigung an PKW

Wittlich (ots)

Am heutigen Tage, 19.07.2021, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr, wurde in einem Wohngebiet in der Straße "Unterm Afferberg" in Wittlich die Seitenscheibe eines PKW beschädigt. Unbekannte Täter haben vermutlich mit Hilfe eines sogenannten "Resqme" (Autonotfallhammer) die hintere Seitenscheibe eines PKW komplett beschädigt. Der Tatort befindet sich in einem Wendehammer. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

