Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Lkr. Konstanz) Wohnungseinbrüche - Zeugenaufruf (17.04.2022)

Radolfzell (ots)

Zu zwei Fällen des Wohnungseinbruchsdiebstahls ist es am Sonntagmorgen in Radolfzell gekommen. Gegen 07:50 Uhr gelang eine unbekannte männliche Person in der Bismarckstraße in die im ersten Obergeschoss befindliche Wohnung einer 55-jährigen Geschädigten. Die Bewohnerin überraschte den Täter in der Wohnung und flüchtete sich im Anschluss zu ihren Nachbarn von wo aus sie die Polizei verständigte. In der Wohnung wurde nach bisherigem Kenntnisstand nur ein Smartphone samt Ladekabel entwendet. Die 55-Jährige machte die eintreffende Polizei auf einen weiteren versuchten Wohnungseinbruch in der Allweilerstraße aufmerksam. Bei der entsprechenden Überprüfung konnte tatsächlich festgestellt werden, dass ein unbekannter Täter versucht hatte die Terrassentüre bzw. das dortige Fenster aufzuhebeln. Der 48-jährige Geschädigte konnte eine detaillierte Personenbeschreibung des Einbrechers abgeben. Demnach handelte es sich um einen männlichen Täter mit jugendlichem Erscheinungsbild, auffällig klein (ca. 160 - 170 cm), dunkle Hautfarbe, bekleidet mit einer hellen Jeans und einer grünen, dünnen Regenjacke mit Kapuze. Inwieweit ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Wohnungseinbruchsdiebstählen besteht ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell unter Tel. 07732 950660 entgegen.

