POL-H: Zeugenaufruf: Seniorin in Linden-Nord ausgeraubt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - In der Nacht von Montag, 07.03.2022, auf Dienstag, 08.03.2022, hat ein Mann eine Spielothek in Barsinghausen ausgeraubt. Er bedrohte eine 50-Jährige Angestellte und flüchtete unerkannt im Anschluss mit der Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover klingelte eine männliche Person am Montag, 07.03.2022, gegen 23:20 Uhr an ...

