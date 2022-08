Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Motorradfahrer schwer verletzt

Am Sonntag überschlug sich ein Mann bei Dischingen mit seiner Suzuki.

Kurz vor 16 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Motorrad auf der K3001 von Demmingen in Richtung Eglingen. Aus unbekannten Gründen kam er in einer Kurve kurz vor Demmingen nach rechts ins Bankett und stieß mit einem Pfosten zusammen. In der Folge überschlug er sich. Dadurch erlitt er schwere Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Den Sachschaden an der Suzuki schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei Heidenheim nahm den Unfall auf und ermittelt nun den genauen Hergang.

