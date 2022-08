Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach an der Riß - Verursacher flüchtet-Polizei sucht Zeugen

Am Freitag durchschlug ein VW bei Biberach an der Riß ein Geländer.

Kurz vor 8 Uhr fuhr eine 20-Jährige mit ihrem VW auf der L280 von Oggelshausen in Richtung Stafflangen. Auf Höhe der Abzweigung nach Kleinstafflangen kam ihr ein dunkler Kombi auf ihrer Spur entgegen. Der war gerade dabei, ein anderes Auto zu überholen, so die 20-Jährige gegenüber der Polizei. Um einen frontalen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Frau mit ihrem VW nach rechts aus und kam von der Straße ab. Dort durchlug ihr Auto ein Geländer. Dann kam das Fahrzeug im Graben zum Stehen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden am VW auf etwa 5.000 Euro.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben sucht die Polizei ebenso, wie den dunklen Kombi und das Auto das dieser überholte.

Hinweis-Telefon: 07351/4470.

