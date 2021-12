Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Trunkenheitsfahrt endet in Haft

Kehl (ots)

Eine Verkehrskontrolle endete am Mittwochabend für einen 50 Jahre alten VW-Fahrer in Haft. Der Mann war gegen 21:40 Uhr mit seinem Beetle an der Europabrücke in Richtung Frankreich fahrend in eine Kontrolle durch Kräfte der Bundespolizei geraten. Die Polizeibeamten stellten dabei eine Alkoholisierung von annähernd eineinhalb Promille bei dem Autofahrer fest. Darüber hinaus ergab die Überprüfung seiner Personalien, dass Justitia noch ein großes Interesse an dem Mann hatte: Wegen einer zurückliegenden Trunkenheitsfahrt war noch ein Haftbefehl gegen den Mann offen. Zuständigkeitshalber verständigten die Beamten des Bundes ihre Kollegen des örtlichen Polizeireviers. Von dort aus wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Mann in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. In erwartet nun ein weiteres Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell