POL-OG: Neuried - Unter Drogeneinwirkung und ohne Führerschein unterwegs

Eine Verkehrskontrolle wurde am Dienstagmittag einem 39-Jährigen zum Verhängnis. Der Renault-Fahrer war gegen 16 Uhr auf der L98 von Frankreich kommend in Richtung Offenburg unterwegs, als er von Beamten der Bundespolizei auf Höhe des Pumpwerkes genauer überprüft wurde. Bei der Kontrolle gab er zu, dass er am Morgen Heroin und Kokain konsumiert habe. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine darauffolgende Durchsuchung seines Wagens förderte zwei Päckchen zutage, in denen augenscheinlich Heroin und Kokain verpackt war. Die Konsequenzen sind gleich mehrere Anzeigen durch die Beamten des Polizeipostens Neuried, die die weitere Sachbearbeitung übernommen haben.

