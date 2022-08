Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen/A8 - Drei Verletzte und 70.000 Euro Sachschaden

Am Freitag waren bei einem Unfall auf der A8 bei Merklingen vier Fahrzeuge beteiligt.

Ulm (ots)

Kurz vor 16 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Opel bei der Anschlussstelle Merklingen auf die BAB8 auf. Zeugen berichteten, dass sie vom rechten auf den ganz linken Fahrstreifen wechselte. Dort musste der BMW eines 33-Jährigen wohl stark abbremsen und ausweichen. Dies misslang und der BMW prallte gegen eine Wand aus Beton, bevor er in die Mitte der Fahrbahn geschleudert wurde und auf dem Dach liegen blieb. Der Opel der 18-Jährigen wurde unterdessen nach rechts abgewiesen und streifte den Renault eines 21-Jährigen. Dieser schleuderte auch gegen eine Wand aus Beton und blieb letztlich auf dem Standstreifen stehen. Von einem schleudernden Auto wird der Lastwagen eines 46-Jährigen getroffen. Sanitäter brachten vier Personen in Krankenhäuser. Drei von ihnen erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden an allen Fahrzeugen auf etwa 70.000 Euro. Zur Unfallaufnahme sperrte die Polizei die BAB8 zeitweise voll. Dadurch entstanden erhebliche Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizei Mühlhausen nahm den Unfall auf und ermittelt nun den genauen Hergang.

