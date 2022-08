Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/A8 - Schwer verletzt durch Unfall

Am Sonntag überschlug sich ein Auto auf der A8 bei Ulm.

Gegen 8 Uhr fuhr ein 81-Jähriger auf der BAB8 in Richtung München. Etwa auf Höhe von Ulm-Jungingen kam er aus unbekannter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen. Diesen befuhr er etwa 200 Meter lang bis eine Leitplanke kam. An dieser schaukelte sich der Mercedes auf und überschlug sich mehrmals. Nach über 40 Metern blieb das Auto auf dem Dach liegen. Der Fahrer und seine 83-jährige Beifahrerin konnten das Wrack selbst verlassen. Er erlitt schwere, sie leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten beide in Kliniken. Ein Abschlepper barg den Mercedes mit einem Kran. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto auf etwa 26.000 Euro, den an der Planke und weiteren Pfosten auf etwa 13.000 Euro. Die Verkehrspolizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun die genaue Ursache.

