Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebstahl am Hauptbahnhof

Speyer (ots)

Am Hauptbahnhof wurde sowohl am 31.05.2022 als auch am 01.06.2022 ein Fahrrad entwendet. Beide Mountainbikes waren verschlossen beziehungsweise angeschlossen. Zeugen, die am 31.05.2022 zwischen 07:00 Uhr und 14:30 Uhr oder am 01.06.2022 zwischen 18:30 Uhr und 22:45 Uhr verdächtige Personen am Fahrradabstellplatz am Hauptbahnhof beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Beachten Sie folgende Tipps der Polizei wie Sie ihr Rad vor Dieben schützen können:

- Notieren Sie die individuellen Merkmale Ihres Rades, insbesondere die Rahmennummer. Sollte Ihr Fahrrad abhandenkommen, erleichtert diese Nummer ein Wiederauffinden. Hierzu können Sie den Fahrradpass nutzen, der im Faltblatt zur Prävention des Fahrraddiebstahls enthalten ist. Dieser kann auf der Homepage www.polizei-beratung.de herunter geladen und selbst ausgedruckt werden. Der Fahrrad Pass ist auch als App für Smartphones erhältlich.

- Sichern Sie Ihr Fahrrad immer und überall, auch wenn es nur für eine kurze Zeit unbeaufsichtigt ist.

- Achten Sie beim Kauf eines Fahrradschlosses auf Qualität. Nutzen Sie stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material. Informieren Sie sich z.B. beim Fachverband VdS oder lassen Sie sich im Fachhandel beraten.

- Schließen Sie Ihr Fahrrad immer mit dem Rahmen, Vorder- und Hinterrad an einem fest verankerten Gegenstand an (z.B. Fahrradständer, Laternenpfahl) oder mit anderen Rädern zusammen

- Sollten Sie Ihr Fahrrad auf dem Privatgelände abstellen, achten Sie darauf, dass Garten-und Garagentore sowie Hauszugänge immer gut verschlossen sind, um Dieben den Zutritt zu erschweren.

- Vermeiden Sie, Ihr Rad in dunklen Ecken, auf einsamen Plätzen oder in schlecht einsehbaren Straßen abzustellen. Fahrraddiebe nutzen besonders große und unübersichtlich Abstellorte wie Bahnhöfe oder Schulen., um in der Anonymität wirken zu können.

- Sollten Sie Personen beobachten, die sich auffällig lange an einem Fahrrad zu schaffen machen, informieren Sie die Polizei!

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell