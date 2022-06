POL-PDLU: Audi TT von Festplatz entwendet

Schifferstadt (ots) - Am 01.06.2022 wurden zur Bekämpfung von Eigentumskriminalität Am Rathausplatz in Dannstadt-Schauernheim sowie in der Speyerer Straße in Schifferstadt Kontrollen durchgeführt. Dabei kam es bei mehreren Verkehrskontrollen zu kleineren Beanstandungen wie Gurtverstößen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235 495-4209 (oder -0) E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de https://www.polizei.rlp.de/?id=1377 Pressemeldungen der ...

