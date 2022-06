Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall nach geplatztem Reifen

Mutterstadt (ots)

Am 01.06.2020 gegen 09:00 Uhr parkte eine 64-jährige PKW-Fahrerin im Gewerbegebiet An der Fohlenweide ihr Fahrzeug aus einem Parkplatz aus. Dabei übersah sie den Schirmständer des dortigen Kiosk. Beim Überfahren des Ständers platzte ihr Vorderreifen. Die Fahrerin fuhr versehentlich aber weiter und stieß gegen einen Steinpoller. Am PKW entstand Sachschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Poller und Ständer blieben unversehrt.

