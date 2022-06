Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Uneinsichtigkeit bei Ruhestörungen

Neuhofen (ots)

Am 01.06.2022, zwischen 01:20 Uhr und 02:15 Uhr, kam es durch einen 56-jährigen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Rottstraße zu mehreren Ruhestörungen durch laute Musik. Hinweise durch die Nachbarschaft die Lautstärke herunter zu regeln blieben erfolglos. Die laute Musik konnte deutlich durch die geöffneten Fenster vernommen werden. Auch eine erste Ermahnung durch die Polizeibeamten wurde durch den Verantwortlichen nicht beachtet. Erst nach der Androhung das Smartphone als Quelle der Ruhestörung sicherzustellen zeigte Wirkung. Die Ruhestörung bzw. der damit verbundene Polizeieinsatz wird Kostenbescheide an den Verursacher zur Folge haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell