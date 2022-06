Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsüberwachung

Schifferstadt (ots)

Am 01.06.2022 wurden zur Bekämpfung von Eigentumskriminalität Am Rathausplatz in Dannstadt-Schauernheim sowie in der Speyerer Straße in Schifferstadt Kontrollen durchgeführt. Dabei kam es bei mehreren Verkehrskontrollen zu kleineren Beanstandungen wie Gurtverstößen.

