Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall mit verletzter Fußgängerin

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag ereignete sich in der Lauchstraße in Böblingen ein Unfall, bei dem eine 74 Jahre alte Fußgängerin leichte Verletzungen erlitt. Nach derzeitiger Erkenntnisse trat die Seniorin wohl ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn. Ein 26-jähriger Toyota-Lenker, der die Lauchstraße von der Lange Straße kommend befuhr, konnte der Dame nicht mehr ausweichen und touchierte sie. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Toyota entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell