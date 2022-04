Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: unbekannter PKW-Lenker gefährdet 53-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Straßenverkehrsgefährdung geben können, die sich am Samstag gegen 10.20 Uhr im Bereich der Landesstraße 1126 zwischen Erdmannhausen und Steinheim an der Murr ereignete. Ein bislang unbekannter PKW-Lenker befand sich zunächst hinter einem weiteren, ebenfalls noch unbekannten Fahrzeuglenker. Beide waren in Richtung Steinheim an der Murr unterwegs. Als der PKW-Lenker den Vorausfahrenden überholen wollte, kam er aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern. Der PKW, bei dem es sich um einen grauen Sportwagen vermutlich der Marke Porsche gehandelt haben könnte, kam in der Folge nach links von der Fahrbahn auf einen parallel der L 1126 verlaufenden Radweg ab. Auf diesem Weg befand sich ein 63 Jahre alter Passant, der dem unbekannten Fahrzeug glücklicherweise noch ausweichen konnte. Der unbekannte PKW-Lenker befuhr zunächst noch rund 200 Meter den Radweg, wechselte anschließend wieder auf die L 1126 und fuhr davon. Die Polizei bittet insbesondere auch den Überholten, der einen Sprinter gefahren haben soll, sich zu melden.

