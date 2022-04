Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8 Gemarkung Rutesheim: Unfall mit zwei Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 09:00 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mercedesfahrer die A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. In Höhe der Anschlussstelle Rutesheim fuhr er auf der mittleren von drei Fahrspuren und verlor dort die Kontrolle über seinen Pkw. In der Folge kollidierte er mit dem VW Polo eines 63-Jährigen, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem rechten Fahrstreifen befand. Beide Fahrzeuge kamen nach rechts von der Fahrbahn ab und im Grünstreifen zum Stehen. Im VW Polo befanden sich insgesamt vier Insassen, von denen der 63-jährige Fahrer sowie eine 61-jährige Mitfahrerin verletzt wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.500 Euro.

