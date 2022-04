Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Germarkung Pleidelsheim, L 1125: Unfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Schaden

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und 43.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagabend kurz vor 18:30 Uhr auf der Landesstraße 1125 zwischen Murr und Pleidelsheim. Ein 56-jähriger Lenker eines grünen Geländefahrzeugs UAZ mit einem 3,5 t Anhänger befuhr die L 1125 von Murr kommend in Richtung Pleidelsheim. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Anhänger, welcher mit Eisenzaunteilen beladen war, ins Schlingern, das Geländefahrzeug brach in der Folge aus und geriet auf die Gegenfahrbahn. Der Anhänger touchierte dabei einen aus der Gegenrichtung kommenden roten Hyundai i10 einer 47-Jährigen. Durch den Streifvorgang lösten sich Fahrzeugteile vom Hyundai und wurden auf den dahinterfahrenden braunen Audi A4 eines 24-Jährigen geschleudert. Nach dem Streifvorgang versuchte der 56-Jährige sein Fahrzeuggespann durch Gegenlenken wieder einzufangen. Hierbei brach das Gespann erneut aus und schleuderte nach rechts in den Grünbereich. Das Geländefahrzeug kam auf der Fahrerseite, der Anhänger auf der Ladefläche zum Liegen. Die 47-Jährige wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Im Geländefahrzeug blieben der 56-jährige Fahrer und seine 22-jährige Beifahrerin unverletzt. Der 24-Jährige im Audi blieb ebenfalls unverletzt. Das Fahrzeuggespann und der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Landesstraße 1125 voll gesperrt werden, eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Die aufwändige Bergung des Fahrzeuggespanns dauert voraussichtlich bis nach Mitternacht an. Die Feuerwehr Murr und der Rettungsdienst waren vor Ort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte drei Streifenbesatzungen zur Unfallaufnahme und Absperrung eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell