Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen - Werbeprospekte angezündet

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend, in der Zeit zwischen 20.00 und 20.10 Uhr, zündeten bislang unbekannte Täter in der Bushaltestelle Steinbeisstraße einen dort für die Austräger bereitgelegten Stapel an Werbeprospekten an. Dazu bedeckten sie diesen noch mit Laub und Ästen. Sie brachten das Feuer allerdings nicht richtig in Gang und der Stapel glomm und rauchte nur, weshalb auch die Bushaltestelle unbeschädigt blieb. Der entstandene Schaden an den Prospekten beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Feuerwehr Böblingen war mit 2 Fahrzeugen und 7 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 132500, bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell