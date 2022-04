Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 01.15 Uhr kam es an der Kreuzung der Landesstraße 1133 mit der Frankfurter Straße und der Bundesstraße 27 zu einem Verkehrsunfall, da der Fahrer eines Audi Q3 aus Richtung Tamm kommend nicht das Rotlicht beachtete. Der Audi, in welchem sich zwei 18-jährige Jugendliche befanden, stieß im Kreuzungsbereich mit einem von rechts auf der B 27, aus Richtung Ludwigsburg kommenden, 62-jährigen Paketlastwagenfahrer zusammen. Der Lkw-Fahrer als auch ein 41-jähriger Taxi-Fahrer waren bei Grün der Lichtzeichenanlage nach links in Richtung Tamm abgebogen und das Taxi wurde in Folge der Kollision durch Trümmerteile beschädigt. Da bei der Verkehrsunfallaufnahme nicht geklärt werden konnte, welcher der beiden 18-jährigen Insassen im Audi Q3 der Fahrer gewesen war, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart bei beiden Personen eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem wurde der Audi Q3 sichergestellt und abgeschleppt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Fahrereigenschaft dauern an. Da der Paketlaster nicht mehr fahrbereit war, musste auch dieser abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 80.000 Euro

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell