Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Landau (ots)

Einen Schaden von etwa 1000 Euro verursachte am Freitagnachmittag zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Bereich der Hainbachstraße in Landau. Vermutlich rangierte der bislang flüchtige Verkehrsteilnehmer und beschädigte dabei den vorderen linken Radkasten beim Unfallgeschädigten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter der Rufnummer 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de, zu melden.

