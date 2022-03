Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Traktor mit Anhänger umgekippt, 4 Personen teils schwerverletzt

Edenkoben (ots)

Am Freitag, d. 25.03.2022, 17:45 Uhr, befuhr ein Traktor mit Anhänger die Villastraße in Edenkoben. Auf dem Traktor saßen 4 Personen auf Gartenstühlen im Alter 21-23 Jahren. Beim Linksabbiegen in Höhe der Tennisplätze kippte der Anhänger auf die rechte Seite und stürzte um. Alle 4 Personen auf dem Anhänger wurden auf den Boden geschleudert und zogen sich teilweise schwere Verletzung zu. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Dem unter Alkoholeinfluss stehenden 23jährige Traktorfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Alle Personen stammen aus dem Kreis SÜW.

