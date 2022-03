Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Gleiszellen-Gleishorbach (ots)

Am Freitagabend, dem 25.03.22, zwischen 23.00 Uhr und 23.11 Uhr, wurde auf der B 48, in Höhe Gleiszellen-Gleishorbach ein am Fahrbahnrand aufgestellter Verkehrsspiegel beschädigt. Aufgrund der Spurenlage dürfte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Befahren der B 48 in Richtung Pleisweiler-Oberhofen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Verkehrsspiegel gefahren sein. Daraufhin verließ der Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden zu kümmern. An dem Verkehrsspiegel entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei Bad Bergzabern, Tel.: 06343 / 93340 oder Email: pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

