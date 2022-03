POL-PDLD: Bad Bergzabern Brand in einer Schneiderei

Landau (ots) - Ein verwirrter Mann lief am Donnerstagabend mit einer Softairpistole in der Hand in den Drive-In eines Schnellrestaurants in Landau, bedrohte die Angestellten und forderte Speisen und Getränke. Der alkoholisierte 20-jährige Landauer konnte noch im Drive-In durch Polizeibeamte festgenommen werden und wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, ein ...

mehr